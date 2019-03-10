شيخ قبلي ينشر رسائل تؤكد خيانة الإصلاح للشهيد أبو مسلم الزعكري

نشر الشيخ القبلي، وعضو الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، جمال بن عطاف رسائل تؤكد خيانة حزب التجمع اليمني للإصلاح، لقائد مقاومة حجور، الشهيد أبو مسلم الزعكري، الذي أستشهد اليوم عقب مواجهات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقة العبيسة بمديرية كشر محافظة حجة.

وقال بن عطاف في تغريدة له بتويتر مرفقة بصورة لتلك الرسائل "هذه الرسائل عبر الواتس صباح اليوم بين الشهيد أبو مسلم الزعكري وبدران الحازمي وفيها يكشف أبو مسلم كيف تمت خيانة الإصلاح لحجور".

وبحسب الرسائل التي نشرها بن عطاف، فإن قيادات مقاومة حجور المنتمية للإصلاح تمركزوا في مواقعهم على مدى أيام لاستلام امدادات التحالف العسكرية قبل أن ينسحبوا بشكل مفاجئ إلى مديرية حيران المحررة من الميليشيات.

وأستشهد قائد مقاومة حجور، اليوم الأحد، فيما أسرت الميليشيات نجله وقامت بتفجير بيته عقب سيطرتها الكاملة على منطقة العبيسة أحدى مناطق قبائل حجور في مديرية كشر.

ويتهم مراقبون محليون، حزب الإصلاح بخيانة قبائل حجور خاصة القيادات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة التي لم تساند قبائل حجور في مواجهاتها.