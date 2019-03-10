المليشيا تهدم منزل مواطن في إب أنفق كل أمواله في الغربة من أكل بنائه

قالت مصادر محلية في محافظة إب إن مليشيا الحوثي هدمت اليوم منزل مواطن في المحافظة، رغم امتلاكه تصريح البناء بعد يومين من إحراق منزل مواطن في قحزة غرب عاصمة المحافظة.

وأوضحت المصادر أن حملة من مكتب الأشغال بقيادة مدير المكتب القيادي الحوثي "بسام السقاف"، قامت بهدم منزل في منطقة "المحصن" في الضواحي الشرقية لمدينة إب، لمواطن يدعى "عبده ياسين عبده الفضلي" من أبناء قرية المحيب ببعدان.

وبينت المصادر، أن أشغال إب الخاضع لسيطرة المليشيا، يزعم بأن البناء غير مصرح له ومخالف للمخطط، وهو ما ينفيه مالك المنزل، الذي أكد بأنه قام بالبناء بعد حصوله على الترخيص من قبل المكتب وفقا لموقع وكالة خبر.

Advertisements

ونشر ناشطون تصريحًا لمكتب الأشغال لعملية البناء ينافي مزاعم عدم امتلاكه تصريحًا.

وجاء هدم المنزل بعد تشييده إلى مراحل متقدمة، الأمر الذي أصاب صاحبه بحالة نفسية، نتيجة خسارة كل أمواله التي عاد بها من الغربة واشترى بها أرضية صغيرة وبدأ بالبناء عليها بعد أخذ تصريح رسمي من مكتب الأشغال بذلك.

ويتهم حقوقيون وناشطون مكتب أشغال إب بالتلاعب بالمخططات ومنح تصاريح مخالفة، إضافة إلى ممارسة فساد مالي كبير في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على كل مرافق الدولة في المحافظة.