كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف الیوم الأحد إنھ كشف عن تفاصیل عدد من السجون والمعتقلات التي تستخدمھا میلیشیا الحوثي في مناطق سیطرتھا في محافظة الجوف (شرق الیمن).
وذكر المكتب في بيان له اليوم الأحد إن ھناك ثمانیة سجون تستخدمھا میلشیات الحوثي الانقلابیة یتم فیھا ممارسة أبشع أنواع التعذیب النفسي والجسدي وتفشي القاذورات والأمراض في تلك السجون.
وأفاد البیان "أن السجون تتوزع في سبع مدیریات وھي "المتون" و"المطمة" و"برط" و"الحمیدات" و"خراب المراشي" و"الزاھر"، حیث استخدم الحوثیون المدارس ومباني حكومیة خدمیة تم تحویلھا إلى سجون سریة لاختطاف معارضین".
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن 8 سجون سرية في الجوف تمارس فيها المليشيا الحوثية جرائم تعذيب بشعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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