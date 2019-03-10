"أطباء بلا حدود" تُطلق نداء استغاثة لإنقاذ أهالي حجور

وجهت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأحد، دعوة بضمان الوصول الفوري للاحتياجات الأساسية والخدمات الصحية لسكان مديرية كشر في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وجاء نداء المنظمة الدولية في أعقاب الجرائم الحوثي والحصار الخانق الذي تفرضه المليشيا الانقلابية على سكان بلدة حجور منذ قرابة شهرين وتفجير عشرات المنازل.
وأعربت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان صحفي، عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في مديرية "كشر"، وذلك في أعقاب تقارير عن اجتياح مليشيا الحوثي لمناطق في مديرية كشر.
وقال البيان إن فرق المنظمة استقبلت 9 مدنيين جرحى، بينهم طفلان في المستشفى المدعوم منها بمنطقة عبس عقب قصف في مديرية كشر.
وتعد منظمة أطباء بلا حدود أولى المنظمات الدولية التي وصلت إلى كشر بعد حصار الحوثيين للمديرية.
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