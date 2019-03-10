شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث الساعات الأخيرة في "حجور".. وآخر ما قاله الشيخ أبو مسلم الزعكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال قائد المقاومة الميدانية في مديريات حجور بمحافظة حجة - شمال غرب اليمن - الشيخ أحمد محمد الزعكري المكنى أبو مسلم الزعكري قبل ساعات من استشهاده " نحن لا نقاتل من أجل البقاء أحياء وإنما نقاتل من أجل كرامتنا ولذلك دمائنا رخيصة من أجلها وأرواحنا ثمن رخيص لها.

وفي آخر الرسائل التي نشرها " الزعكري " في حسابه الرسمي على فيسبوك قال " اكتبي يا أقلام التاريخ اننا أحرار مرفوعي الهامات في زمن الذلة والانبطاح ويكفينا شرفا أننا نستشهد من أجل حق شرعي مكفول عبر كل الديانات السماوية والا عراف القبلية والقوانين الدولية وان من يعتدي علينا مخالف لكل ذلك لذا نقول بخ بخ يا احرار حجور هل تعلمون ان كل الاحراريغبطونكم على هذه العزة والرجولة والثبات.

وأضاف " ورب العزة لو بقي معنا متر وانتم في الكرة الأرضية كلها لن نخضع ولن نستسلم مادامت الدماء في عرو قنا.

كما نشر آخر تغريدة له قبل قرابة 48 ساعة من استشهاده قال فيها " الحمدلله نشعر بطمئنينة لا نظير لها واقسم بمن خلق ورزق انها لم تهتز في شعرة واحدة رغم ضخامة الهجمة وضراوة الحرب الا إنني ومن معي على بصيرة من أمرنا نحن ندافع عن حقوق ثلاثة شرع الله لنا الدفاع عنها دمنا آمالنا وعرضنا ولا يحق لأحد أن يستحلها مهما كانت صفته ونسبه لأنها حقوق خاصة ومن تنازل عنها بذلة فقد ضيع ما تفضل به الله ويعتبر مضيع للنعمة ومن ضيع النعمة حلت عليه النقمة.

ونفذت مليشيات الحوثي الانقلابية صباح اليوم عملية إعدام جماعية بحق الشيخ أبو مسلم الزعكري وعدد من أفراد قبيلته الذين وقفوا بجانبه إلى آخر اللحظات كما قاموا بتفجير منازلهم واختطاف أهاليهم بالكامل.

وفي المواجهات الأخيرة فجرت مليشيات الحوثي منزل رئيس حزب الإصلاح في المديرية الشيخ علي فلات فيما لا يزال مصيره مجهول حتى اللحظة. كما أصيب الشيخ القبلي زيد عرجاش بجروح خطيرة ولايزال مصيره مجهول حسب المصادر.

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ووفق مصادر في حزب المؤتمر " فإن المليشيات الحوثية وقبل ثلاثة أيام من اقتحام منطقة العبيسة بعثت بوساطة قبلية يقودها القيادي المؤتمري المتحوث " محمد صالح الزعكري " الذي اجتمع بمشائخ القبائل وهم السعيدي والعمري وفلات وعرض عليهم الاستسلام مقابل سلامتهم وحين رفضوا هددهم أن الحوثي سيدخل لهم إلى بيوتهم.

وأضافت المصادر " بعدها بساعات قام نجله الذي عينه الحوثي مديرا لأمن كشر أمين الزعكري بتسلم مركز المديرية وطعن رجال القبائل فيما كان بني سعيد وبني عمر في طلان قبل أن ينسحبوا لحماية بيوتهم أسفل المركز. وفي اليوم التالي هاجم الحوثي بيوت الناس وغادر محمد صالح الزعكري إلى صنعاء.

وحسب مصادر محلية " فإن مليشيات الحوثية قطعت كافة خطوط الاتصالات والانترنت عن مديرية كشر بالكامل وقبلها بساعات عملت على تعطيل برامج التواصل الاجتماعي في اليمن بالكامل .

وأضافت المصادر " إن المليشيات الحوثية أعدمت قرابة 70 مقاتلاَ من قرية الزعاكرة وبني مسلم غرب مديرية كشر أمام أهاليهم كما مثلوا بعدد من الجثث وقاموا بسحبها خلف الأطقم.

يأتي هذا بعد مواجهات بين الحوثيين وقبائل حجور استمرت قرابة 50 يوما قتل فيها العشرات من مليشيات الحوثي إضافة إلى عدد من أبناء القبائل انتهت بهجمات مكثفة للمليشيات الحوثية على مديرية كشر من مختلف الجهات بعد قصف صاروخي ومدفعي مكثف على الأحياء والقرى.