عـــــاجل : قوات "العمالقة والحرس الجمهوري" تعلن تحركها ونجدتها لأهالي "حجور"

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عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي لعمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش ان الالوية المرابطة بالساحل الغربي على أهب الاستعداد لنجدة أهالي حجور.
واضاف الدبيش ان ألوية العمالقة اكدت انها على أتم الاستعداد لتحريك ألوية قتالية من العمالقة ولواء قتالي من قوات حراس الجمهورية وبدعم من التحالف العربي وتوفير غطاء جوي وتوفير كامل للنفقات من قبل التحالف العربي.
واضاف الدبيش ان المناشدة الاخيرة لقبائل حجور دفعت بالقوات المرابطة بالساحل الى الاستعداد وانتضار التوجيهات من الحكومة الشرعية كون قيادة المنطقة الخامسة هي من ستتولى تحريك القوات المرابطة هناك.
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