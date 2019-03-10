أمن المهرة يستعيد 500 هاتف جوال مسروق ويضبط الجناة

أعلن أجهزة الأمن بمدينة الغيضة مركز محافظة المهرة، اليوم الأحد، استعادة كمية كبيرة من الهواتف المحمولة "جوالات" وضبط المتهمين، بعد ساعات فقط من البلاغ.
وذكر مصدر أمني بالغيضة، أنه فور استلام بلاغ الحادثة تم البحث والتحري ومتابعة المشتبه بهم بجريمة السرقة.
وأوضح أنه بحرفية ومهنية تم ضبط المتهمين وعددهم اثنين الأول يدعى (م. أ. ع.م. ق) والثاني (ع. ع. أ. س. ع) وتم اقتيادهم إلى إدارة الأمن.
وأشار إلى أنه بعد التحقيق معهما اعترفا بجريمة السرقة وكشفا عن الأجهزة المسروقة وعددها (500) جهاز جوال.
ولفت إلى أنه تم ضبط المسروقات وتحريزها تمهيدا لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة.
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