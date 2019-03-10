ذمار: مليشيا الحوثي تختطف فتاة في ليلة زفافها في منطقة "المنار"

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الجمعة، عروسا في ليلة زفافها، في مديرية المنار، آنس، غرب محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن مليشيا الحوثي في مديرية المنار، أقدمت على اختطاف إحدى السيدات، في ليلة زفافها، وتدعى نجوى المؤيد، مع والدها عبدالله المؤيد؛ بسبب عقد قرانها من أحد ابناء المنطقة، ممن تصفهم المليشيات بالقبائل، بينما تنتمي الفتاة الى اسرة ممن تصف نفسها بـ"الهاشمية".

واوضحت المصادر، أن الفتاة كانت متزوجة سابقا بشخص من الأسرة الهاشمية، وكان قد قُتل في إحدى جبهات القتال، مع المليشيا". مؤكدة أن رفضهم يرجع إلى "امتناع الأسر الهاشمية، تزويج بناتهم لأشخاص لا ينتمون الى نفس السلالة، في تكريس واضح للعنصرية، وتمزيق النسيج الاجتماعي لليمنيين".

يذكر أن مليشيا الحوثي دئبت منذ اخضاع اليمن لسيطرتها على تكريس العنصرية وتفتيت وحدة النسيج الاجتماعي لليمنيين من خلال تقسيم افراد المجتمع على اساس طبقي وعشائري متمايز.

