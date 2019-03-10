أمن سيئون: التحريات لا تزال جارية لكشف ملابسات قضية اختطاف السقاف 

قالت إدارة أمن مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، (شرقي اليمن)، اليوم السبت، إن الأمن ماض بخطى ثابتة؛ لكشف ملابسات قضية اختطاف عبد الباري السقاف. داعية وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية.

وأكد موقع "وزارة الداخلية"، أنه لا صحة لما تناقلته بعض المواقع الإخبارية، عن القاء المنطقة العسكرية الأولى القبض على مدير أمن سيئون، والتحقيق معه على خلفية اختطاف "عبدالباري السقاف"، من قبل مسلحين مجهولين مساء أمس الجمعة.

وأصدرت إدارة أمن مديرية سيئون بيانا أوضحت فيه أن الأمن وبكل جهد حثيث يقوم بالتحري لكشف ملابسات القضية والبحث، ومتابعة الخاطفين، وأن أفراد الأمن يقومون بواجبهم بعد تقديم البلاغ من أسرة المختطف، والتحقيق مع جميع الاطراف والمتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

ودعت مديرية الأمن جميع وسائل الاعلام إلى تحري المصداقية في نشر الأخبار، كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، والشائعات التي تثير البلبلة، وتشعل الفتنة بين المجتمع، خصوصا وأنها تقوم بالرد على أي تساؤلات أو استفسارات بصدر رحب.

يُشار إلى أن السقاف يعمل مديرا لمكتب أحد العقارات في سيئون، واختطف أمس من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة سيئون.