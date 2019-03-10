مصرع القيادي الحوثي السواري مع عددا من مرافقيه بغارات جوية بكشر

قالت مصادر محلية إن القيادي الميداني في مليشيات الحوثي الانقلابية، أحمد نبيل السواري قُتل مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بغارات للتحالف العربي في اليمن، استهدفتهم في منطقة العبيسة في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة.

وذكرت المصادر أن أحمد السواري هو نجل رجل الأعمال نبيل أحمد السواري، صاحب مجموعة السواري الصناعية في صنعاء، وانضم إلى الميليشيات بعد الانقلاب، وكان يقود كتيبة للميليشيات تتولى عملية اقتحام المنازل واعتقال السكان في قرى كشر بعد اقتحامها.

وكان التحالف أعلن يوم أمس عن تنفيذ ضربات جوية نوعية ضد الميليشيات الحوثية في مديرية كشر التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين، مشيرا إلى سقوط أكثر من 200 قتيل من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في عمليات بإسناد من قوات التحالف في المديرية الواقعة بمحافظة حجة.

وقال التحالف إن الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر من الميليشيات الحوثية.

وكشف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية.