توزيع 15 قارب صيد على الصياديين في المهرة بدعم من البرنامج السعودي

تسلم صيادون في محافظة المهرة اليوم الأحد 15 قارب صيد مقدم من البرنامج السعودي ضمن المشاريع التي يقدمها لأبناء المحافظة.

وجرى توزيع قوارب الصيد وفقا لوكالة سبأ، بحضور رئيس الهيئة العامة للمصائد في المهرة المهندس عبدالناصر كلشات، ومدير عام مديرية حوف حاتم مكي، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمهرة سعيد مصدع، وعدد من قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية في المديرية ومندوب البرنامج السعودي.

وثمنت قيادة السلطة المحلية في مديرية حوف، هذه المنحة السخية للصيادين التي من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء عليهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

من جانبهم عبر الصيادون المستفيدون، عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي ستسهم في تطوير أعمالهم وتحسين دخلهم المادي.