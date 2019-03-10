مستشفى الغيضة تتسلم معدات طبية مقدمة من السلطة المحلية

قدمت السلطات المحلية في محافظة المهرة، اليوم الأحد، معدات ومواد طبية لمستشفى الغيضة وذلك ضمن اهتمامها بتأثيت وتأهيل المستشفى وتطوير وتحسين مستوى أداء خدماتها.

وذكر وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، أن المساعدات الطبية مقدمة بصورة عاجلة في إطار حرص واهتمام قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ باكريت، الذي يولي مستشفى الغيضة اهتمام خاص لتقديم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأكد بذل السلطة المحلية جهودًا كبيرة في سبيل توفير الاحتياجات الأساسية العاجلة لتطوير مستوى أداء الخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضى، وأوضح أن المهرة تشهد تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بتمويل سعودي وفي مقدمتها مستشفى الملك سلمان التخصصي ومشروع مركز غسيل الكلى والعيادات الخارجية لمستشفى الغيضة.

وفي سياق متصل، تفقد الوكيل العبودي، عددًا من أقسام مستشفى الغيضة المركزي، مطلعًا على أبرز احتياجات أقسامها، مبديًا استعداد السلطة المحلية بتوفير احتياجات المستشفى الغيضة.

وأشاد مدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف، بالاستجابة السريعة من قِبل السلطة المحلية بالمهرة بقيادة المحافظ باكريت، من خلال تقديم هذه المساعدات الطبية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بالمستشفى، ودعم القطاع الصحي بالمهرة.