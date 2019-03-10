أكاديمي كويتي يدعو دول الخليج معاملة اليمني مثل الخليجي لمواجهة المد الإيراني

دعا أكاديمي كويتي إلى ضم اليمني إلى مجلس التعاون ومعاملة اليمنيين مثل الخليج لمواجهة المد الإيراني الطائفي. وقال فايز النشوان على حسابه في تويتر: " مؤسف أن يعيش اليمني في دول الخليج بنظام الكفالة فكيف يمكننا صهر اليمنيين في مجتمعاتنا وهم يشعرون بأنهم مجرد وافدين. وأضاف: " لذا أدعو مجلس التعاون اصدار توصية تتضمن ضرورة أن يعامل اليمني في دولنا معاملة الخليجي لمواجهة نفوذ إيران في اليمن تتطلب إجراءات معيشية وليست أمنية وسياسية فحسب. ولاقت هذه الدعوة ردود فعل من المعلقين اليمنيين على المنشور حيث قال عبدالله السقاف: "اليمن تمتلك موقع مهم بإمكان كل دول الخليج الاستفادة منه وتوظيفه كمركز عالمي لطاقة يجنب دول الخليج المرور بمضيق هرمز، وهناك ثروة بشرية لدى اليمن ممكن الاستفادة منها في دول الخليج بدل العمالة الأجنبية، واليمني من نفس الأسرة الخليجية وبإمكان رجال المال الخليجيين الاستثمار في اليمن".

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