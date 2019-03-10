شرطة مأرب تدشن البرنامج التدريبي بدورة قانونية لـ 55 ضابطًا

ضمن برنامجها التدريبي للربع الأول من العام الحالي دشنت شرطة محافظة مأرب، اليوم الأحد، الدورة القانونية والثقافية لعدد "55" ضابطا وصف ضابط من قوات الأمن الخاصة وحراسة المنشآت وحماية الشخصيات وشرطة الدوريات وأمن الطرق.

وخلال افتتاح الدورة أوضح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أهمية مثل هذه الدورات لتطوير مستوى رجال الشرطة في أداء كافة مهامهم خصوصا في ظل المرحلة الراهنة. مؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بالجانب الأمني وحرصها الكبير على توفير الدعم اللازم للأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء عملها على أكمل وجه في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة بمأرب.

فيما أوضح رئيس النيابة الجزائية، القاضي أحمد الحيدري: "إن مثل هذه الدورات القانونية تساهم في تعزيز الثقافة القانونية لدى رجل الشرطة وتضمن أداء مهامهم الأمنية باحترافية ودون أي تقصير في جانب الضبط القضائي وحماية المواطنين".

بدوره أشار مدير عام شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني إلى أهمية جانبي التدريب والتأهيل لرجال الشرطة ومنتسبي الأجهزة الأمنية، وأكد أنهما يأتيان ضمن أولوية الخطة السنوية للعام الحالي.

لافتا إلى أن القيادة الأمنية في المحافظة حريصة على تأهيل كافة منتسبي شرطة المحافظة في المجال الشرطي والأمني والقانوني والثقافي بما يسهم في اكتمال الشخصية الأمنية للأفراد لإظهار الصورة المشرقة للأمن بمأرب.