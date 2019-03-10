حملة اختطافات ضد المدنيين تقوم بها المليشيا في مدينة زبيد بالحديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن مليشيا الحوثي نفذت اليوم الأحد حملة اختطافات ومداهمات ضد المدنيين في مدينة زبيد.

وذكرت مصادر محلية بمدينة زبيد أن حملة الاعتقالات التي نفذتها المليشيات الحوثية تجاه المواطنين وعدد من النشطاء الحقوقيين كانت بحجة انهم يؤيدون الحكومة الشرعية ويناهضون وجود المليشيات في مناطقهم.

وأوضحت المصادر بأن عناصر تابعة للحوثي قامت باستحداث نقاط تفتيش وداهمت عدد من المنازل لاعتقال المواطنين هذا وتواصل مليشيات الحوثي أساليب القمع والاضطهاد بحق المدنيين العُزل، كما تقوم بزج كل من يحاول الاعتراض على انتهاكاتها وممارساتها بالسجن وترهيبهم بقوة السلاح.