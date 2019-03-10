الجيش يستهدف المليشيا في مديرية خب والشعف شمال الجوف

تمكن الجيش من استهداف تحركات مليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف.
واستهدف القصف، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، تعزيزات لمليشيا الحوثي، في منطقة وادي "خب"، كانت متجهة إلى الجبهة.
وأسفر القصف، وفقا لسبتمبر نت عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا، ومصرع واصابة من كان على متنها.
إلى ذلك افشلت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية، باتجاه مواقع الجيش في مديرية المتون غربي المحافظة، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر في صفوفها.
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