محافظ شبوة يكشف عن مشروع قادم في قطاع الكهرباء

أكد محافظ شبوة، محمد بن عديو، حرص واهتمام الحكومة بتحسين خدمات الكهرباء في المحافظة، بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بشأن إنشاء محطة كهرباء غازية بمنطقة العقلة بقوة 50 ميجاوات لتغطية كافة مديريات شبوة الـ 17 بالطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا في شبوة اليوم الأحد، حيث كشف حسبما نقلت وكالة سبأ الرسمية، "أن الرئيس هادي، وجه شركة بترومسيلة النفطية بإعداد تصور خاص بإنشاء المحطة الغازية، وأن الشركة باشرت مهامها، الأسبوع الماضي". مشيرًا إلى توجيه رئيس الجمهورية بخصوص صرف بقية المبلغ الخاص بقيمة العشرة ميجاوات الجديدة التي يجري حاليًا تركيبها في محطة كهرباء عتق والتي ستدخل الخدمة قريبًا.

ونوه بالأهمية التي أصبحت تمثلها الكهرباء في حياة الناس وإرتباطها بالكثير من الخدمات والأعمال التي يحتاجونها ويمارسونها في حياتهم اليومية، مؤكدًا على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل رفع مستوى تحصيل مستحقات الكهرباء، بهدف استمرار تقديم خدمة الكهرباء للمشتركين وضمان تحسينها وتطويرها واستمرارايتها دون تعثر.

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وبحسب الوكالة الرسمية فقد جرى خلال الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي في شبوة عبدربه هشله، وكلاء محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، وسالم الأحمدي، وعلى الكندي، وسالم البابكري، وسالم النسي، ومدير عام شرطة شبوة العميد عوض الدحبول، وعدد من مستشاري محافظة شبوة وقيادة كهرباء شبوة ومدراء عموم مديريات شبوة، استعراض ومناقشة السبل والإجراءات الكفيلة بتحصيل المستحقات المالية لصالح مؤسسة الكهرباء بما فيها المتأخرات لدى المشتركين.

كما أكد المشاركون في الاجتماع، على تكثيف النشاط التوعوي من قِبل وسائل الإعلام ومنابر المساجد والمؤسسات التعليمية حول أهمية تسديد مستحقات الكهرباء من جانب المشتركين أولًا بأول.

وأقر الاجتماع، نزول حملات ميدانية لتحصيل المتأخرات المالية لدى المشتركين لصالح مؤسسة الكهرباء وتشكيل لجان في مديريات محافظة شبوة للإشراف والمتابعة على عملية تحصيل مستحقات الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها رفع مستوى تحصيل هذه المستحقات وبلوغها للمستوى المنشود.