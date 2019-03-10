شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تتلقى سؤالًا محرجًا: ”انتي لسه عذراء؟”... شاهد كيف أجابت عليه..؟ ( فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقت الراقصة الاستعراضية سما المصري، سؤالًا محرجًا من أحد متابعيها عبر صفحتها على موقع ”إنستغرام“، جاء نصه: ”إنتي لسه عذراء؟“، لتجيب الفنانة بشكل أكثر جرأة قائلة: ”مش متأكدة من الموضوع دا“.

وعرضت المصري، السؤال على صفحتها في ”إنستغرام“، وعلقت عليه قائلة: ”أنا قليلة أدب أوي.. هو في كده.. طب دا سؤال؟، الغريبة إجابتي على السؤال“.

وأضافت الراقصة المثيرة للجدل: ”حد يطلبلي العباسية ويحجزني هناك بس على حسابه مش هاتجنن وكمان هادفع فلوس علاج جناني، إنتي فين يا حكومة عالجيني على حسابك يا حكومة“.





وأثار منشور سما المصري، جدلًا بين متابعيها الذين أبدوا استغرابهم من جرأتها في الرد، حتى إن البعض وصفها بـ“المجنونة“.

يذكر أن سما المصري اعتادت على إثارة الجدل بصورها ومنشوراتها الجريئة، لكنها عادة لا تتحدث عن حياتها الشخصية وهل هي متزوجة أم لا.

وفي لقاء سابق لها مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة ببرنامج ”شيخ الحارة“، قالت إنها تزوجت بشكل رسمي مرة واحدة ولم تتزوج بعدها؛ بسبب المشاكل الكثيرة بينها وبين طليقها، فيما كشفت أنها تفكر في الزواج مرة ثانية.

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وأوضحت المصري وقتها، أن الزواج العرفي حلال؛ لأنه بشهود، فيما لم تذكر عدد مرات زواجها عرفيًا.

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