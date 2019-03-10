هذا ما قاله قائد معركة حجور أبو مسلم قبل استشهاده؟

وصف قائد مقاومة حجور أبو مسلم المشهد الذي جرى في منطقته قبل استشهاده بمنشور على حسابه في فيس بوك حين قال نحن.

لا نقاتل من أجل البقاء أحیاء وإنما نقاتل من أجل كرامتنا ولذلك دمائنا رخیصة من أجلھا وأرواحنا ثمن رخیص لھا.

وفي آخر الرسائل التي نشرھا "الزعكري" في حسابھ الرسمي على فیسبوك قال " اكتبي یا أقلام التاریخ اننا أحرار مرفوعي الھامات في زمن الذلة والانبطاح ویكفینا شرفا أننا نستشھد من أجل حق شرعي مكفول عبر كل الدیانات السماویة والا عراف القبلیة والقوانین الدولیة وان من یعتدي علینا مخالف لكل ذلك لذا نقول بخ بخ یا احرار حجور

ھل تعلمون ان كل الاحراریغبطونكم على ھذه العزة والرجولة والثبات.

Advertisements

وأضاف: " ورب العزة لو بقي منعنا متر وانتم في الكرة الارضية كلها لن نخضع ولن نستسلم ما دامت الدماء في عروقنا.

كما نشر آخر تغريدة له قبل ساعات من استشهادة: " قالحمدلله نشعر بمطمئنيوة لا نظير لها واقسم بمن خلق ورزق أنها لم تهتز في شعرة واحدة رغم ضخامة الهجمة وضراوة الحرب الا انني ومن معي على بصيرة من أمرنا نحن ندافع ن ثلاثة:

شرع الله لنا الدفاع عنها دمنا وأمالنا وعرضنا ولا يحق لأحد أن يستحلها مهما كانت صفته ونسبه لأننها حقوق خاصة تنازل عنها بذلة فقد ضيع ما تفضل به الله ويعتبر مضيع للنعمة ومن ضيع النعمة حلت عليه النقمة.