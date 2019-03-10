وزير الدفاع يجتمع بقيادات الجيش والسلطة المحلية في مأرب

اجتمع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، اجتماعًا بقيادة الجيش الوطني بمحافظة مأرب بحضور المحافظ سلطان العرادة، لمناقشة المستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية وخطط استكمال عملية التحرير.

وقدمت القيادات العسكرية تقرير موجز عن المستجدات الميدانية وسير العمل في الهيئات والدوائر، مشيدًا بالجهود المبذولة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في جبهات الجوف والبيضاء وحجة والضالع وغيرها من الجبهات في سبيل تحرير اليمن من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا.

وشدد الفريق المقدشي، على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون والمزيد من الفاعلية والجهورية في مستوى الأداء وتنفيذ المهام الموكلة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.

وثمن دعم وإسناد الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهودهم في إسناد العمليات العسكرية ودعم بناء القوات المسلحة التي تخوض معركة دفاعية كبرى لمواجهة المخططات الإيرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

من جهته أكد محافظ مارب إن وجود وزير الدفاع في الميدان سيكون رافدًا لأبطال الجيش الوطني في استكمال عملية التحرير ودحر مليشيات الانقلاب والتمرد واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد.