مليشيا الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في التحيتا

أفادت مصادر محلية في الحديدة إن مليشيا الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة في مدينة التحيتا في استمرار واضح لخرق الهدنة. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن المليشيات الحوثية جددت قصفها المدفعي على مواقع قوات العمالقة في مديرية التحيتا بقذائف الدبابة بشكل كثيف. وأضافت المصادر إن المليشيات استهدفت مواقع قوات العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ومنها سلاح 23 وسلاح 14.5 مواصلة خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة. وفي سياق متصل أصيب رجل وإمرأة بجراح خطيرة جراء استهدافهم برصاص قناص حوثي بمدينة حيس بمحافظة الحديدة غرب البلاد. وذكرت مصادر محلية أن الرجل والمرأة تم اسعافهم من منطقة البرحة شمال شرق حيس إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج إثر إصابتهم برصاص قناص حوثي.

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