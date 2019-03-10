استئناف مشاريع التعليم العالي بعد 4 سنوات من الحرب

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم مع نائب وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، استئناف تنفيذ مشاريع التعليم العالي المتوقفة نتيجة الحرب، واستئناف برامج التأهيل وبناء القدرات التعليمية.

وفي اللقاء تطرق إلى تنفيذ وزارة التعليم العالي ورش عمل في إطار التعاون الفني، وتوفير احتياجات التعليم العالي من البرامج التعليمية، وإمكانية استدعاء خبراء بمجال التدريب والتأهيل.

وناقش اللقاء قيام وزارة التخطيط بمخاطبة الجانب الهولندي بشأن تمويل مؤسسات التعليم العالي، واستئناف دعم الصناديق الدولية للتعليم مثل الصندوق الكويتي، والصندوق العربي، والبنك الاسلامي وإيسك.

وفي سياق آخر، بحث نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، مع المدير القُطري لمنظمة القافلة التضامنية الفرنسية مؤمن درهم، افتتاح مكتب للمنظمة في عدن لممارسة أعمالها وتنفيذ برامجها ومشاريعها بمجالات المياه والصحة والتعليم.

كما ناقش اللقاء تنفيذ المنظمة عقب افتتاح مكتبها مشروع صحي في مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج، ويشمل المشروع استقدام فريق طبي مصري وفرنسي وإجراء عمليات نوعية بتخصص العظام، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع بقطاعي التعليم والمياه.