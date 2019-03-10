تقرير حقوقي يكشف عدد سجون المليشيا في معاقلها بالجوف

كشف تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، عدد من السجون والمعتقلات التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من مناطق مديريات المحافظة التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلاب.

في التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، فقد تمكن المكتب خلال الأيام الماضية من رصد عدد من السجون والمعتقلات التابعة للميليشيات من خلال عملية رصد وتوثيق قام بها مكتب حقوق المعلومات في المناطق الخاضعة للميليشيات الانقلابية في عدد من مديريات الجوف.

واوضح ان الميليشيا الانقلابية، تمارس في هذه السجون والمعتقلات أبشع الانتهاكات والجرائم الانسانية كالتعذيب الجسدي والنفسي بحق المختطفين، بالإضافة إلى سوء المعاملة اللا إنسانية، وتردي الخدمات داخل المعتقلات.

وذكر التقرير أسماء عدد من السجون والمعتقلات بالجوف التي انشأتها الميليشيا في المناطق التي لازالت تحت سيطرتها.