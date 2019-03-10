إصابة رجل بجروح خطيرة برصاص قناص حوثي في الحديدة

أصيب رجل وإمرأة مساء اليوم الأحد بجراح خطيرة جراء استهدافهم برصاص قناص حوثي بمدينة حيس بمحافظة الحديدة غرب البلاد. وذكرت مصادر محلية أن الرجل والمرأة تم اسعافهم من منطقة البرحة شمال شرق حيس إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج إثر إصابتهم برصاص قناص حوثي. واوضحت ان حالتهما بدأت بالاستقرار بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما ليتم نقلهم إلى مدينة عدن لتلقي العلاج المناسب. وتواصل المليشيا خرق الهدنات في الحديدة وقصف المناطق الاهلة بالسكان ومواقع الجيش.

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