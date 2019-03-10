تكريم قيادات القطاع النسوي وممثلات منظمات المجتمع المدني في مأرب

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كرم وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم عددًا من قيادات القطاع النسوي والمبرزات وممثلات منظمات المجتمع المدني الفاعلات في المحافظة.

وفي الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أشاد الوكيل مفتاح بتضحيات المرأة اليمنية ومقاومتها المليشيات الانقلابية الحوثية جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل ضد الظلم والاستبداد.

وأشار إلى معاناة المرأة اليمنية في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية وما تتعرض له من ظلم واضطهاد واختطافات وانتهاكات متعددة، فضلا عن ما يتسبب به النزوح والتهجير القسري في مضاعفة معاناة اليمنيين والمرأة اليمنية بشكل خاص.

مؤكدا أن السلطة المحلية تقدم كل الدعم والمساندة لقطاع المرأة في المحافظة وتشركها في كل برامج التنمية في كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة، بما يسهم في تعزيز دورها الوطني في بناء المجتمع.

من جانبها أكدت مدير عام إدارة تنمية المرأة بالمحافظة، فندة العماري، أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع ودورها الريادي في الدفاع عن الوطن إلى جانب شقيقها الرجل. معتبرة هذا التكريم بأنه تكريم للقطاع النسوي في المحافظة بشكل عام واعترافا بدورها المهم في التنمية والصمود.