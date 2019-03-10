ماذا قال هاني بن بريك عن قائد مقاومة حجور ودوره في حرب دماج؟

نشر نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، تغريدة على تويتر، أعرب فيها عن حزنه وأسفه لاستشهاد قائد مقاومة حجور، الشيخ، أحمد محمد الزعكري، المكنى بـ"أبو مسلم".

وقال الشيخ بن بريك في تغريدته، "هذا البطل الشامخ حيا وميتا أخي أبومسلم تشاركنا لصد العدوان الحوثي الفارسي منذ 2013م وأذقنا الحوثيين العلقم" في إشارة إلى حرب الدفاع عن دماج ضد الميليشيات الإنقلابية.

مضيفًا بالقول، "خذلك إخونج الشياطين من باعوا حجور للحوثي وأسلموها وهم من حولها بقواتهم يتفرجون ولم يغنِ مدد الجو ليتخلصوا منك ورجالك الشرفاء ومن كل من يعرف حقيقتهم إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأستشهد اليوم الأحد، قائد مقاومة حجور، الشيخ الزعكري، بعد مواجهات عنيفة ضد ميليشيا الحوث يالإنقلابية، التي بسطت سيطرتها على منطقة العبيسة أولى مناطق قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة.

كما قامت الميليشيات بتفجير منزله وآسر نجله ونقله إلى منطقة مجهولة، فيما لازالت مستمرة في إنتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء حجور.