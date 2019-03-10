اختتام دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي بالتعليم الفني بمأرب

ضمن برنامج التعليم المستمر الذي ينفذه مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة مأرب، اختتم اليوم دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي، بتمويل من السلطة المحلية في المحافظة.
وهدفت الدورات التي نظمها، قسم الحاسوب في المكتب على مدى 30 يوما إلى إكساب 24 متدربا، أساسيات الحاسب الآلي وتدريبهم على مهارات تطبيقية للتعامل مع برامج الويندوز والاكسل والوورد والبواور بوينت.
وفي اختتام الدورة أشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح بجهود إدارة مكتب التعليم الفني في إقامة مثل هذه الدورات المهمة والنوعية للتخلص من أمية الحاسب الآلي الذي أصبح يمثل الوسيلة الأساسية في تلقي العلوم والمعارف المختلفة.
من جهته أوضح نائب مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ناجي مفتاح إلى أن برنامج التعليم المستمر يستهدف خلال العام الحالي تأهيل 255 متدربا ومتدربة في مجالات الحاسوب وصيانة الجوالات والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والتفصيل والتطريز والتمديدات الكهربائية وغيرها من التخصصات والمهن والحرف المختلفة.
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