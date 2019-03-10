مليشيا الحوثي تفجر منزل زعيم قبلي والأهالي يتعرضون لإبادات جماعية

قالت مصادر محلية في حجة إن مليشيا الحوثي فجرت مساء اليوم الأحد، منزل زعيم قبلي واحد قيادات حزب الإصلاح في كشر.

وذكرت المصادر أن المليشيا فجرت منزل الشيخ القبلي على فلات رئيس حزب الإصلاح في مديرية كشر.

وأوضحت المصادر أن على فلات لم يتم معرفة مصيره حتى اللحظة فيما تقول الأنباء انه انسحب وغادر المنطقة.

في سياق متصل قال الناشط الإعلامي عامر السعيدي ان المواطنين في بني سعيد وبني عمر وقرية القائد أبو مسلم الذي قتل اليوم، يتعرضون للتصفية من قبل الحوثيين.

وكتب السعيدي في تغريده تابعها مأرب برس على حسابه الرسمي في تويتر: «يقوم بني هاشم (ويقصد الحوثيين بتلغيم البيوت واقتحامها والتنكيل بأهلها».