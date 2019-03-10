المقدشي يصل مأرب في زيارته الثانية لبلده منذ تعيينه وزيرًا للدفاع

وصل إلى محافظة مأرب شرق البلاد، اليوم الأحد، وزير الدفاع الفريق محمد على المقدشي في ثاني عودة له إلى أرض الوطن منذ تعيينه وزيرًا للدفاع نوفمبر العام الماضي.

ووصل وزير الدفاع الفريق محمد على المقدشي إلى مدينة مأرب قادما من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي هذه الزيارة هي الثانية بعد زيارة قام بها المقدشي فبراير الماضي تفقد خلالها الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال في محافظة مأرب والمنطقة العسكرية السابعة.