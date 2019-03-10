توزيع مساعدات غذائية على سكان المناطق الشرقية بحضرموت

شهدت مدينة الشحر اليوم الأحد، عملية تدشين توزيع المساعدات الغذائية على أهالي مديريات الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر في حضرموت.

وحضر تدشين المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي "WFP"، والمنفذة من إئتلاف الخير "BCHR"، مدير مشروع الأمن الغذائي بحضرموت المهندس قابوس الذفيف، وضابط المتابعة والتقييم بالمشروع نادية الرشيدي، وعدد من مندوبي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية، وعقال الحارات وجمع من المستفيدين.

وحرص المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر وعمر أحمد الجفري مدير عام مديرية الريدة وقصيعر على تفقد نقطة توزيع في مدينة الشحر، معبرين عن شكرهما لبرنامج الأغذية العالمي WFP وإئتلافالخير BCHR على تقديم هذه المساعدات.

بدوره أكد المهندس فهمي بن منصور المدير التنفيذي لإئتلاف الخير "BCHR"، أن عملية توزيع المساعدات بدأت بعد استكمال نقاط التوزيع في المديريات الثلاث، مشيراً إلى أنه سيتم الالتزام بمعايير الغذاء العالمي في اختيار المستفيدين وتنفيذ توزيع المساعدات.

وشدد على أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ 1099 أسرة على مدار 3 أشهر، داعياً الجميع للتعاون مع المنسقين ولجانها المشرفة لإتمام عملية التوزيع بسهولة ويسر.