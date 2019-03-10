مركز الملك سلمان يوزع 60 سلة غذائية لنازحي صنعاء في مأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, توزيع 60 سلة غذائية للنازحين من مديرية نهم في صنعاء والقاطنين في مخيم الميل في مأرب، يستفيد منها 360 فرداً.
وجاء توزيع 60 سلة غذائية للنازحين من مديرية نهم في صنعاء والقاطنين في مخيم الميل في مأرب، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات.
ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لليمن، التي وصلت حتى الآن 328 مشروعًا متنوعًا في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.
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