فتحي بن لزرق : الإصلاح هو الوجه الأخر لميليشيا الحوثي

وصف الصحفي الجنوبي، ورئيس تحرير موقع وصحيفة عدن الغد الإخباري، فتحي بن لزرق، حزب التجمع اليمني للإصلاح، بـ"الوجه الآخر" لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال بن لزرق في تغريدة له بتويتر، "سقطت حجور في حين تحتشد جيوش الاصلاح في مأرب وتعز وجبهة نهم دون ان تحرك ساكنا" .. مضيفاً أن الاصلاح هو الوجه الاخر لميليشيا الحوثي .

وأشار إلى أن اليمنيين يكرهون ميليشيا الحوثي ولكنهم لا يثقون في الإصلاح .. مؤكداً أن الإصلاح اذا كان جاداً في حربه ضد الحوثي كان له ان حسم الامر منذ سنوات .

وخاطب بن لزرق قيادة الشرعية ساخراً "حركوا هذه الجيوش قبل ان تقتلها التخمة" .

ويحمل مراقبون محليون قيادات الجيش الموالية لحزب الإصلاح، مسؤولية سقوط حجور بيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية بعد أسابيع من الصمود وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية فادحة بأسلحتهم الشخصية ودون أي دعم من قبل الشرعية .