ذكرت مصادر إعلامية وأخرى محلية، أن قائد مقاومة حجور، الشيخ أحمد محمد الزعكري، أستشهد، اليوم الأحد، خلال مواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وأضافت المصادر، أن الميليشيات أسرت نجل الشيخ الزعكري، وقامت بتفجير منزله، كما فجرت بيت القيادي في مقاومة حجور الشيخ علي فلات .
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تواصل تفجير منازل كافة سكان المناطق التي تسيطر عليها في مديرية كشر وتستهدف المنازل التابعة لقيادات المقاومة في حجور .
تفاصيل أوفى لاحقاً ..
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إستشهاد قائد مقاومة حجور وأسر نجله وتفجير منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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