نائب رئيس الوزراء يدشن أسبوع الطالب الجامعي في جامعة عدن

شهدت جامعة عدن اليوم تدشين أسبوع الطالب الجامعي من قبل نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي اليوم بكلية الطب والعلوم الصحية. وتعرف الخنبشي على اجنحة المعرض العلمي الذي نظمته كليات الجامعة يرافقه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ووزير الكهرباء المهندس محمد العناني ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور ونائب وزير المالية الدكتور سالم بن بريك ووكيل اول محافظة عدن محمد الشاذلي ونائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب الدكتور محمد العطاس وامين عام الجامعة الدكتور محمد سالم . كما زار الخنبشي ومرافقوه جانب من المعرض لأصدقاء مرضى السرطان وفريق متطوعي المؤسسة الطبية الميدانية ومركز صناع النجاح للتدريب والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة. وقدمت فرقة الرقص الشعبي عددا من العروض الفنية نالت استحسان الحاضرين.

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