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باعوم يبحث مع مسؤول خليجي تفعيل البرنامج العام لمكافحة الملاريا

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بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، اليوم الأحد، مع مدير عام مجلس الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي سليمان الدخيل، تفعيل البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا واعادة تأهيل المركز الوطني لمكافحة الملاريا بمحافظة أبين تأهيل وشراء سيارات ومرشات.

وكما بحث اللقاء، إمكانية تمويل انشاء مراكز متخصصة لمكافحة الحميات في عدد من المحافظات خصوصاً في الحديدة وعدن وتعز وحضرموت، بدعم من دول المجلس اضافة الى دعم المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة في المحافظات.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد ناقش اللقاء تأهيل وتدريب الكوادر الطبية اليمنية في دول المجلس وتزويدهم بالخبرات في مجال الصحة، وتفعيل اللجان الفنية بين وزارة الصحة ومجلس الصحة بدول المجلس.

وتولت المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تأهيل عدد من المنشآت الصحية في المحافظات المحررة، ودعمها ورفدها بالأجهزة والمعدات الطبية .

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