وزير حقوق الإنسان يوجه نداء عاجلأ للأمم المتحدة بوقف جرائم الحوثيين بحجور حجة (بيان)

وجه وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، نداء إنساني عاجل إلى الأمم المتحدة، للوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية الحوثية في حجور والجرائم البشعة والانسحاب من قراهم ومزارعهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحصل "الخليج 365"، على نسخة من نداء الاستغاثة العاجل لوزارة حقوق الانسان، والذي اعتبر "حجور" منطقة منكوبة تستدعي تدخلات إنسانية وإغاثية عاجل، مطالباً المليشيا الحوثية بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين ووصول فرق الإغاثة وإدخال المواد الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء والمياة الصالحة للشرب.

كما طالب بإطلاق سراح المختطفين من المدنيين على أيدي مليشيا الحوثي.

ودعا البيان الذي قرأه الوزير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن تحمل مسئوليته إزاء الجرائم الحوثية والانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية وردع مرتكبيها ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية.

وأعلن وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، اليوم الأحد، "حجور منطقة منكوبة ، داعياً الأمم المتحدة إلى التدخل لتقديم العون".

وقال عسكر في مؤتمر صحفي عقد بالسفارة اليمنية بالقاهرة، - رصده "الخليج 365" "الحوثيون قتلوا 62 مدنيا بينهم أطفال بمعارك حجور".

Advertisements

وأضاف "الحوثيون فخخوا نحو 24 منزلا خلال الفترة الماضية في حجة".

وبين وزير حقوق الإنسان ، بأن عدد النازحين من مديرية كشر تجاوز 4 آلاف، مشيراً إلى أن الحوثيين هجروا سكان 28 قرية بشكل كامل في كشر

وتابع :"الحوثيون عطلوا التعليم في حجور بتحويل المدارس إلى ثكنات "

ولقت إلى أن الحوثيين فجروا مسجدا في محافظة حجة، كما فجروا فجرت منازل معارضين لهم بشكل ممنهج

واستهدفت ميليشيات الحوثي مخيمات النازحين وقطعت الطرق إليها في حجة، بحسب الوزير

وفي ختام المؤتمر قدم الوزير الشكر للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كما شكر قيادة مصر وشعبها على ما قدمته لليمن واليمنيين في ظل هذه الظروف الصعبة.

واعتبر الوزير أن مليشيا الحوثي تقتات على المساعدات الإنسانية من أجل تحقيق مآرب سياسية وقال:"وإذا لم يكن هذا هو الإرهاب فما هو الإرهاب في أدبيات الأمم المتحدة".