القيادة المحلية لانتقالي صيرة تعقد اجتماعها الدوري

عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية صيرة اجتماعها الشهري للأعضاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس القيادة المحلية، الدكتور خالد دولة وبحضور نائبه الدكتور محمود الجرادي وذلك في المقر الجديد للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمدينة كريتر .

وفي مستهل الاجتماع هنأ الدكتور دولة الحاضرون بحلول شهر رجب المبارك كما عبر المجتمعون عن ارتياحهم بعد أن أصبح للقيادة المحلية مقرها الخاص، والذي سيساعد في إنجاز وتسهيل مهام الدوائر بما ينعكس على خدمة المواطن بالمديرية، كما شكر قيادة المجلس بالمحافظة وكذلك الأمانة العامة على تذليل الصعوبات امام المجلس بالمديرية.

كما ناقش الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

وفتح باب النقاش والتحاور بين الأعضاء وتم تقديم المقترحات والملاحظات والتي تخدم في مجملها مصلحة المواطن بالمديرية.