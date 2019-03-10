شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار امام الدولار الامريكي والريال السعودي ظهر اليوم الاحد 10 مارس 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي

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