شكرا لقرائتكم خبر عن قطة تحمل صغارها بين فكيها إلى مكان آمن بمدينة اسطنبول.. المفاجأة الصادمة ماهو البيت الذي اختارته للاحتماء به..؟!! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو تظهر فيه قطة في مدينة اسطنبول التركية، وهي تحمل أحد صغارها بين فكيها وتسير به إلى مكان آمن! لا تبدو أية غرابة في هذا المشهد المعتاد، لكن المفاجأة تظهر في نهاية المشاهد، إذ أن هذه القطة اختارت مكانا استثنائيا ليكون ملجأ لصغارها. شاهدوا مقطع الفيدو حتى آخره وستندهشون.. دخلت إلى “بيت” ولم يقف في وجهها أحد، وذلك لأنها قصدت “أعظم بيت”! شاهد الفيديو: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطة تحمل صغارها بين فكيها إلى مكان آمن بمدينة اسطنبول.. المفاجأة الصادمة ماهو البيت الذي اختارته للاحتماء به..؟!! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.