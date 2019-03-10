شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور توجه اول رسالة عاجلة وقوية وتستنفر عسكرياً هذه الجهات بعد ساعات من مقتل قائد مقاومتها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بثعت مقاومة حجور المحلية رسالة عاجلة الى سبع جهات داخل اليمن يطالبون فيها سرعة انقاذهم من إبادة ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران لاسرة .
. نص الرسالة:
رساله للجيش والمقاومة
الاخوه في حراس الجمهورية
الأخوة في الجيش الوطني
الأخوة في ألوية العمالقة
الأخوة في المقاومة الوطنية
الاخوه في المقاومه الشعبية
الأخوة في المقاومة الجنوبية
أبناء حجور الأبطال يطالبونكم بتحريك جبهاتكم في عموم المحاور وشن الهجوم على الحوثي في عموم الجبهات القتاليه. في الوطن.
قياده الشرعية تخذلنا فلا تخذلونا
بقلم إخوانكم في جبهة #حجور
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