شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ملكة جمال الكون وأيقونة الجمال لدى الرجال.. إليك ما حدث (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

رحلت عن عالمنا اليوم السبت ،" لوتي فان دير زي" ملكة جمال الكون للمراهقات عن بعمر 20عاماً، وذلك بعد تعرضها لحادث اليوم تعرضت له خلال ممارستها لرياضة التزلج.

وفاة ملكة جمال الكون

وأعلنت عائلة عارضة الأزياء العالمية و ملكة جمال الكون خبر الوفاة على صفحتها الرسمية على تويتر وقالت "لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 مارس عند الساعة العاشرة و47 دقيقة".

ونعت العائلة رحيل ابنتهم الشابة بكلمات مؤثرة تكسر القلوب تفاعل معها الملايين من معجبي ومتابعي ملكة جمال الكون من جميع أنحاء العالم.

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وتعرضت الحسناء الهولندية لحادث مروع بعد أن رحلت إلى النمسا برفقة عائلتها للاحتفال بعيد ميلادها العشرين إلا أنها تعرضت لحادث خلال التزلج أصابها بنوبة قلبية حادة أدخلتها في غيبوبة لمدة أسبوعين كاملين.

لتقرر عائلة ملكة جمال الكون بعدها إزالة الأجهزة عن ابنتهم وإنهاء معاناتها بعد تأكيد الأطباء على توقف الدماغ عن العمل بشكل كامل.

من هي لوتي فان دير زي؟

وتوجت لوتي فان دير زي في عام 2016، بلقب ملكة جمال الكون للمراهقات، لتبدأ بعدها الجميلة الهولندية مسيرتها في عالم عرض الأزياء، وتصبح واحدة من أشهر عارضات الأزياء العالميات.