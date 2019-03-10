شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من مقتل قائد مقاومة حجور .. مقتل ابو علي الحاكم ومصادر تكشف الحقيقة الكاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء عن سقوط قيادي كبير تابع لميلشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حجور حجة شمال غربي البلاد. وذكرت الأنباء أن غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية، كان يتواجد فيها القيادي الحوثي المدعو يحيى أبو علي الحاكم. ولم يصدر التحالف العربي اي بيان وربما تكون شائعة كسابقاتها من الشائعات بشان موت الحاكم ￼ بعلم المثليين.. شاهد كيف احتفلت السعودية الهاربة رهف القنون بيوم المرأة في كندا(صور) مقترحات من Advertisements وأوضحت الأنباء أن الحاكم قتل في الغارات أثناء قيامه بتوجيه المقاتلين وتوزيعهم واعطائهم التعليمات في الجبهة الجنوبية لمديرية كشر. في حين لم يتسن لنا التأكد من صحة مقتل الحاكم حتى اللحظة. ويعد الحاكم من أهم قيادات ميلشيا الحوثي الانقلابية واليد اليمين لزعيم الميلشيا عبدالملك. وتشهد مناطق حجور حجة شمال غربي البلاد أن مواجهات عنيفة في الأثناء بين رجال القبائل من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى منذ أكثر من خمسين يوما.

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