شكرا لقرائتكم خبر عن مشائخ يحسمون قضية ثأر بصلح قبلي في هجار الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسم مشائخ قبليون قضية ثأر في منطقة هجار بمحافظة الضالع وتم التنازل فيها بين طرفين من بني أبكر وتم التنازل والصلح فيها.

وقال الشيخ أحمد حزام عميران انه تم حسم الخلاف في مقتل علي مثنى أبكر والذي تلاة ايضا مقتل عبدالحفيظ محمد مثنى ابكر حيث تم التسامح والتصالح والتنازل وإنها قضية الثأر تماما.

وأضاف الشيخ عميران انه تم التحكيم لنا ومعي الشيخ اسماعيل الشوكي والشيخ علي ناجي الشرجي (قوادر) وحسمنا الخلاف نهائيا وتم توقيع الاحكام وتم الصلح وتنفيذ كل ما ورد في الاحكام من قبل الاطراف .

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وشكر الشيخ احمد كل من تعاون من ال الضحياني وأبكر وال الشرجي على ما بذولوه من جهود بشأن الوصول الى الصلح .

وقدم الطرفين الشكر للمشائخ المحكمين على جهودهم الكبيره من اجل اصلاح ذات البين .

وحضي الصلح بإحترام كبير وإشادة واسعه من ابناء المنطقة وقدموا الشكر للشيخ احمد حزام والمحكمين بجانبة على مابذلوه من جهود .