شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني شهير يخرج عن صمته بتصريح ناري بشأن حجور ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا البرلماني الشهير مفضل إسماعيل الأبارة، كل من له علاقة بالشرعية والتحالف بتحريك جبهات الحديدة وتحرير مدينة وموانئ الحديدة.

جاء ذلك في تصريح اليوم في جروب السلطة الرابعة بواتس آب.

وقال البرلماني "الأبارة " في تصريحه الناري، -مخاطباً الأطراف التي تزايد بأسم عدوان مليشيا الحوثي البربري على أبناء حجور- : إذا أردتم أن تنقذوا حجور من الإبادة فوجهوا الأمر للقوات بالساحل الغربي لاجتياح الحديدة وسيتحرك العالم كله للضغط على الحوثيين لإيقاف معركة حجور.

ويأتي تصريح "الأبارة" المنشور في "السلطة الرابعة" في ظل الجرائم البشعة وعمليات الإبادة التي ترتكبها مليشيات العدوان الحوثية في منطقة حجور بمديرية كشر محافظة حجة ، التي يصعب تخيلها ، وتتجاوز بشاعتها التطهير العرقي الذي قام به الصرب في سربنيتسا بالبوسنة، وفي ظل تحميل بعض الأطراف المشاركة في الحرب ضد المليشيا ، الحكومة الشرعية مسؤولية ما يجري في حجور، في الوقت الذي تضعف فيه تلك الأطراف "الشرعية" وتضع المعوقات أمامها للحيلولة دون تعزيز الدعم والإسناد الذي تقدمه لـ"حجور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلماني شهير يخرج عن صمته بتصريح ناري بشأن حجور ( تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.