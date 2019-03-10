شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة.. ضبط وزير في حكومة الشرعية وبحوزته كميات كبيرة من الخمور في مطار عدن "تفاصيل" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ضبطت سلطات الجمارك في مطار عدن الدولي صباح يوم السبت وزيرا في الحكومة الشرعية وبحوزته كميات من الخمور.

وكان الوزير في طريقه الى مدينة عدن قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد فشلهم من المشاركة في اجتماع الائتلاف الجنوبي الموالي لحكم اخوان اليمن الذي منعتها السلطات المصرية.

وقال مصدر في ادارة الجمارك ان الوزير وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على كميات من الخمور المستوردة.

وقامت ادارة الجمارك باتلاف الكمية والسماح للوزير بالدخول الى عدن .