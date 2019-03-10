شكرا لقرائتكم خبر عن من هو العميد الذي قام بإفشال خطة صالح وفكك المربعات الأمنية حول منزله ليلة مقتله ؟ (تفاصيل الساعات الأخيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المستشار الإعلامي الإردني وحيد الطوالبة النقاب عن سر خطير يوضح تفاصيل الساعات الأخيرة لمقتل علي عبدالله صالح في منزله الكائن بصنعاء في نهاية العام 2017م.

وقال في تسجيل مصور له ان علي عبدالله صالح تعرض لخيانة من مكتبه الخاص وثلاثة ضباط في حراسته الخاصة والرابعة كانت إمرأة كانت تقوم بمهة تأجير وشراء المنازل في صنعاء حتى تسهل تنقل واختفاء علي صالح بين تلك البيوت .

وأضاف الطوالبه ان احد قيادة الحرس الخاص الخونة لعلي صالح يحمل رتبة عميد هو من قام بإصدار أوامر بعدم قتال الحوثيين وهو من قام أيضا بتفكيك المربعات الامنية حول منزل الرئيس السابق صالح .

وتابع الطوالبه ان اكثر من 80 من حراسة علي عبدالله صالح كانوا متواجدين في مغرب ليلة مقتله وبجواره وزير داخليته القوسي مؤكدا ان اغلب الاسلحة لم تستخدم وكانت مكدسة في مخازن وعربات داخل منزل علي عبدالله صالح .

و قال الطوالبه واصفا الساعات الأخيرة في حياة علي صالح انه حين استشعر علي عبدالله صالح ان هناك مؤامرة لتصفيته قام في منتصف الليل بالاتصال على اللواء مهدي مقولة وقال له بأن يخبر نجله الأكبر “احمد” المقيم وقتها في دبي بأسماء من خانه وكانوا ثلاثة رجال وإمراءه .

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وأضاف الطوالبه ان الرئيس علي عبدالله صالح تم تصفيته بعد تكبيله على كرسي واطلاق عدة رصاصات عند الساعة الثالثة قبيل الفجر من قبل حراسته قبل اقتحام الحوثيين للمنزل مؤكدا ان مقاتلي الحوثي اطلقوا وابل من الرصاصات وعلي صالح كان جثة هامده . والمستشار وحيد الطوالبة كان يعمل بوظيفة مستشار اعلامي للرئيس السابق علي عبدالله صالح .

وتشير الاتهامات بشكل مباشر الى العميد علي معوضه واخوه عبدالمحيمد معوضه اللذان قاما بخيانة علي صالح حيث تم القبض عليهما من قبل جماعة الحوثي واطلاق سراحمها لاحقا في مؤشر يؤكد تورطه في خيانة الرئيس السابق علي عبدالله صالح .

(صورة) العميد علي معوضه ابرز قادة الحرس الخاص للرئيس الراحل لحظة الافراج عنه من قبل الحوثيين بصنعاء