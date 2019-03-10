شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما تقوم به الان مقاومة حجور بعد استشهاد قائدها ’’الزعكري‘‘ والتمثيل بجثته من قبل الحوثيين (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استشهد القائد البطل الشيخ أبو مسلم الزعكري اليوم الأحد، وهو يقاتل كالأسد الهصور، دفاعًأ عن أرضه وعرضه ضد العدوان الحوثي الذي يرتكب جرائم إبادرة جماعية بحق أبناء مديرية كشور وقبيلة حجور بمحافظة حجة.
وقالت مصادر إعلامية إن مقاومة حجور ما زالت تخوض معارك الشرف ضد المليشيا التي دفعت بكامل قواتها وعتادها العسكري إلى المنطقة، فيما فشلت قيادة الشرعية بتحريك سرية واحدة لفك الحصار عن حجور منذ بدأت المليشيات في استهداف المنطقة قبل خمسين يومًا.
وقال رئيس فرع حزب المؤتمر في المحافظة وعضو مجلس الشيخ فهد دهشوش ان القائد أبو مسلم الزعكري أستشهد صباح اليوم في مواجهات مع المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.
وأضاف دهشوش في صفحته على موقع “فيسبوك” ان الحوثيين مثلوا بجثة الشهيد الزعكري وأسروا أولاده وأسرته بالكامل بعد تفجير منزله – غرب مديرية كشر.
يأتي هذا بعد أيام من قصف حوثي مكثف بمختلف أنواع الأسلحة والمحرمة على قرى بنى سعيد وبني عمر وبني عثمان وهي آخر المعاقل للمقاومة في مديرية كشر.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما تقوم به الان مقاومة حجور بعد استشهاد قائدها ’’الزعكري‘‘ والتمثيل بجثته من قبل الحوثيين (تفاصيل طارئة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.