شكرا لقرائتكم خبر عن ما السبب الذي جعل الرئيس ”هادي“ يغادر ”الرياض“ بشكل نهائي..وما علاقة ”أبوظبي“ بذلك؟ (تفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة "عدن الغد" نقلا عن مصدر حكومي، قوله إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سيغادر المملكة العربية السعودية بشكل نهائي عائدا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة.
وقال المصدر للصحيفة ان "هادي" سيعود من الرياض إلى مدينة المكلا حيث يفتتح مطار الريان، ثم يفتتح عددا من المشاريع في حضرموت خلال زيارته، ثم يتوجه إلى مدينة عدن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في قصر معاشيق الرئاسي في عدن، أن تجهيزات تجرى لاستقبال الرئيس هادي، بينها ترتيب مقر الإقامة، مؤكدة أن عودة هادي ستكون نهائية.
ويرى مراقبون أن مطالبات اليمنيين بعودة الرئيس هادي إلى اليمن، تعد أبرز الأسباب لعودته خصوصا مع تزايد الممارسات الإماراتية المقوضة لسلطة الحكومة الشرعية والرئيس هادي في المحافظات المحررة.
ويقيم هادي في العاصمة السعودية الرياض منذ عدة أشهر عقب عودته إلى عدن أواخر شهر رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ما السبب الذي جعل الرئيس ”هادي“ يغادر ”الرياض“ بشكل نهائي..وما علاقة ”أبوظبي“ بذلك؟ (تفاصيل كاملة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.