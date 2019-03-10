شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل :استشهاد قائد مقاومة حجور اليوم شاهد ما فعله الحوثيون بجثة بعد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في مديرية كشر بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد) إن القيادي في مقاومة حجور التي تخوض معاركاً عنيفة ضد الحوثيين منذ نحو شهرين، أبو مسلم الزعكري قُتل اليوم الأحد.

وذكر المصدر إن الزعكري قُتل مع آخرين، عقب قتال شرس بينه والمسلحين الحوثيين منذ الليلة الماضية، حيث حاصر الأخيرون منزله وتقدموا إلى موقعه في الجبل المطل على المنزل.

ووفق مصادر في المحافظة فإن المسلحين الحوثيين فجروا منزله وأسروا جميع أفراد أسرته في منطقة بني زعكر.

وكان أبو مسلم من أبرز القيادات الميدانية التي واجهت الحوثيين خلال السنوات الماضية، كما إنه قاد المواجهات ضدهم منذ نحو شهرين قبل أن يُقتل اليوم عقب المكاسب العسكرية التي حققها الحوثيون في المديرية.

Advertisements

وكان الحوثيون قد فرضوا سيطرتهم على منطقة العبيسة شرقي حجور، والتي تعد من أبرز معاقل قبائل حجور.

في سياق آخر، فجر المسلحون الحوثيون منزل زعيم قبلي آخر وأحد قيادات المقاومة في المنطقة، حسبما أفاد شهود عيان، "المصدر أونلاين".

وقالوا إن الحوثيين طوقوا منزل الزعيم القبلي علي فلات، وهو رئيس حزب الإصلاح في المديرية وأحد أبرز قادة المقاومة في حجور، دون أن يعرف مصيره حتى اللحظة.



وأضاف دھشوش " إن الحوثیین مثّلوا بجثة القائد الزعكري كما أسروا أولاده وأسرتھ

بالكامل وتفجیر منزلھ - غرب مدیریة كشر.

یأتي ھذا بعد أیام من قصف حوثي مكثف بمختلف أنواع الأسلحة على قرى بني سعید وبني عمر وبني عثمان وھي آخر

معاقل للمقاومة في مدیریة كشر.