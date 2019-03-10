شكرا لقرائتكم خبر عن اقوي قبائل اليمن التي يخشاها الحوثيين وفشلوا في كسرها تفاجأ الميلشيا باعلان " النكف " ودخول خط الحرب في "حجور "..تطورات طارئة!! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اتسع الغضب الشعبي والقبلي ضد ما ترتكبه ميلشيا للحوثي الانقلابية من جرائم بشعة بحق المواطنين العزل في مناطق حجور حجة شمال غربي البلاد.

وعلم " بوابتي" من مصادر مطلعة " إن تحركات قبلية تجري في الأثناء في محافظتي مارب والجوف ومعهما شبوة شمال شرقي البلاد، لنصرة قبائل حجور ووقف تغطرس الميلشيا ا

وأضافت المصادر " أن عددا من قبائل هذه المحافظات أعلنت عن عد العدة وتجهيز مقاتلين مع كامل عتادتهم القتالي وإرسالهم إلى مناطق مستبأ للتقدم والزحف عبرها إلى حجور".

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وذكرت المصادر" أن القبائل توعدت بنصرة قبائل حجور والتحرك الجاد والفوري صوب مواقع العز والشرف لنصرة أخوانهم، وفك الحصار عن الأسر والأطفال والضعفاء".

وبحسب المصادر" حذرت هذه القبائل ميلشيا الحوثي الانقلابية من النهاية المؤلمة التي ستلحق بها جراء تغطرسها واستهدافها الأطفال والنساء والشيوخ.

وذكرت المصادر ان غالبية تلك القبائل هي من القبائل التي تنتمي للاسر الهاشمية لكن فاض فيها الكيل ولم تعد ان تتحدث القبائل عن الهاشميين وكأنهم يرضون على اخوانهم الظلم.